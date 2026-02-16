TreniViminale | Droni Ia e pattuglie

Il Viminale ha deciso di intensificare i controlli nei punti strategici delle ferrovie dopo i recenti atti di vandalismo. Per farlo, saranno impiegati droni e sistemi di intelligenza artificiale per monitorare le zone più delicate. Le forze dell’ordine collaboreranno con i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, formando pattuglie congiunte per garantire maggiore sicurezza. Inoltre, verranno estese le recinzioni intorno alle infrastrutture più importanti, come le tratte ad alta velocità. Queste misure sono state discusse nel Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

