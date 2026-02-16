Le misure anti-sabotaggi | droni e intelligenza artificiale contro gli attacchi ai treni

Il governo ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza contro i sabotaggi ai treni dopo che diversi attacchi hanno causato ritardi e disagi. Con droni e sistemi di intelligenza artificiale, le forze dell’ordine vogliono individuare e fermare i sabotatori prima che agiscano. I nuovi strumenti tecnologici verranno impiegati su alcune tratte critiche, come parte di un piano immediato per proteggere le infrastrutture. Il ministro Piantedosi ha annunciato che l’obiettivo è prevenire eventuali attacchi e garantire maggiore sicurezza ai passeggeri.

Roma, 16 febbraio 2026 – Lo Stato alza lo scudo a difesa delle infrastrutture critiche del Paese. All’indomani del vertice d’urgenza convocato al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la strategia per contrastare la nuova ondata di sabotaggi alla rete ferroviaria è definita. Al tavolo del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica si sono seduti i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, insieme ai vertici dell’intelligence e ai manager del gruppo Ferrovie dello Stato. L’obiettivo è unico: rispondere con la massima fermezza agli attacchi che negli ultimi giorni hanno paralizzato l’Alta Velocità, in particolare nei nodi di Roma, Bologna e Pesaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Viminale ha deciso di intensificare le misure di sicurezza dopo alcuni tentativi di sabotaggio ai treni ad alta velocità.

