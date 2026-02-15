droga prima della scuola arrestati due fratelli hanno 15 e 16 anni

Due fratelli di 15 e 16 anni sono stati arrestati a Perugia perché trovati con della droga poco prima di entrare a scuola. La polizia ha scoperto il loro passaggio di denaro e la consegna della sostanza, che avevano acquistato proprio nel quartiere dove frequentano. Gli agenti hanno intercettato il momento in cui i ragazzi si scambiavano la dose, che si trovava nascosta nella tasca di uno di loro.

Perugia, 15 febbraio 2026 – Un po ’ di «fumo» da comprare prima di andare a scuola. Un rapido passaggio di mano per far passare i soldi da un ragazzo all’altro e la dose acquistata. Pochi secondi, all’angolo del piazzale dove arrivano gli autobus a Fontivegge. Lontani da occhi indiscreti, ma troppo in disparte, evidentemente, per passare inosservati agli occhi dei carabinieri che, nella zona, stavano facendo controlli specifici sullo spaccio di droga verso giovanissimi. E giovanissimi sono i due fratelli arrestati dai militari della stazione di Perugia e della Squadra di intervento operativo dell’ottavo reggimento «Lazio». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Napoli ha arrestato due giovani, di 18 e 15 anni, sospettati di aver commesso una rapina in corso Umberto.

Nella tarda serata di ieri, due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia al parco di via Roma, dopo aver minacciato con un coltello e rapinato due loro coetanei.

