Droga prima della scuola arrestati due fratelli Hanno 15 e 16 anni
Due fratelli di 15 e 16 anni sono stati arrestati a Perugia perché trovati con della droga poco prima di entrare a scuola. La polizia ha scoperto il loro passaggio di denaro e la consegna della sostanza, che avevano acquistato proprio nel quartiere dove frequentano. Gli agenti hanno intercettato il momento in cui i ragazzi si scambiavano la dose, che si trovava nascosta nella tasca di uno di loro.
Perugia, 15 febbraio 2026 – Un po ’ di «fumo» da comprare prima di andare a scuola. Un rapido passaggio di mano per far passare i soldi da un ragazzo all’altro e la dose acquistata. Pochi secondi, all’angolo del piazzale dove arrivano gli autobus a Fontivegge. Lontani da occhi indiscreti, ma troppo in disparte, evidentemente, per passare inosservati agli occhi dei carabinieri che, nella zona, stavano facendo controlli specifici sullo spaccio di droga verso giovanissimi. E giovanissimi sono i due fratelli arrestati dai militari della stazione di Perugia e della Squadra di intervento operativo dell’ottavo reggimento «Lazio». 🔗 Leggi su Lanazione.it
