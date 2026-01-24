A Qualiano, due giovani di 18 e 19 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento, in seguito a rapine ai distributori di carburante. La Questura di Napoli intensifica i controlli lungo l’Asse Mediano per contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza nella zona. Gli interventi mirano a prevenire episodi simili e mantenere l’ordine pubblico sul territorio.

Proseguono i controlli della Questura di Napoli per contrastare i reati predatori lungo il cosiddetto Asse Mediano. Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne e un 19enne, entrambi napoletani e con precedenti, accusati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati anche denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 19enne è finito in manette anche per evasione, poiché già sottoposto agli arresti domiciliari. L’intervento è scattato durante un servizio congiunto degli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, rapine ai distributori: arrestati due giovani dopo inseguimento. Hanno 18 e 19 anni

Due rapine a mano armata in pochi minuti ai distributori di benzina a Qualiano, nel NapoletanoNella giornata di ieri a Qualiano, nel Napoletano, si sono verificati due episodi di rapina a mano armata presso distributori di benzina, avvenuti in breve tempo.

