Dramma a Dongo | muore Lucia Magno dopo il grave incidente domestico
Lucia Magno, 91 anni, è deceduta a causa di un incidente domestico avvenuto domenica pomeriggio a Dongo. La donna è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta mentre sistemava alcuni oggetti in casa, un episodio che si è concluso tragicamente.
La 91enne era rimasta ustionata in casa mentre preparava dei liquori. Trasferita in elicottero al Niguarda, non ce l’ha fatta. Il cordoglio del paese e dei social ai tre figli Non ce l’ha fatta Lucia Magno, 91 anni, rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di domenica 15 febbraio a Dongo in seguito a un incidente domestico. Le ustioni riportate su gran parte del corpo si sono rivelate fatali: dopo i primi soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasferita all’ospedale Niguarda, dove è deceduta nelle ore successive. L’episodio si era verificato all’interno della sua abitazione.🔗 Leggi su Quicomo.it
Tragico incidente domestico a Polla, noto architetto batte la testa e muore
