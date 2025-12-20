Ha perso l'equilibrio, probabilmente per un malore, ha battuto la testa ed è morto. La tragedia si è consumata questa mattina in un'abitazione, a Polla. L'uomo, Pierluigi Miccoli, aveva circa 70 anni.L'incidenteSecondo quanto ricostruito, l'architetto stava effettuando delle faccende in casa, nei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Tragico incidente domestico a Polla, noto architetto batte la testa e muore

Leggi anche: Bimba rischia di perdere un occhio per un incidente domestico, salvata dall'Oculistica di Polla

Leggi anche: Tragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tragedia a Polla, professionista muore in un incidente domestico - Dramma a Polla: un noto architetto perde la vita in casa, incastrato in un impianto di sollevamento. infocilento.it

Tragico incidente sulla SS372: muore un 22enne di Benevento dopo uno scontro frontale con un camion. Indagini in corso. L'appuntamento con il TG di OttoChannel è alle 14:00 (in replica alle 14.45) ed alle 19.45 #cronacasannio #cronacabenevento #be - facebook.com facebook