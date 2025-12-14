Tabellone Coppa Italia volley 2026 | calendario programma orari tv e streaming Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Ecco il tabellone della Coppa Italia 2026 di volley maschile, con il calendario completo, orari, programmazione TV e streaming. Dopo il girone d’andata di SuperLega, sono stati definiti gli incroci e gli accoppiamenti dai quarti di finale alla finale, offrendo agli appassionati un quadro dettagliato delle fasi principali della competizione.

Al termine del girone d’andata di SuperLega si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno il 29 e il 30 dicembre in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 7-8 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Trento ha conquistato il platonico titolo di campione d’inverno grazie a un miglior quoziente set rispetto a Verona e Perugia. I Campioni d’Italia se la dovranno vedere con Monza, che ha strappato il pass per la Coppa Italia infilando tre successi di fila. Oasport.it

