Tabellone Coppa Italia volley 2026 | calendario programma orari tv e streaming Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il tabellone della Coppa Italia 2026 di volley maschile, con il calendario completo, orari, programmazione TV e streaming. Dopo il girone d’andata di SuperLega, sono stati definiti gli incroci e gli accoppiamenti dai quarti di finale alla finale, offrendo agli appassionati un quadro dettagliato delle fasi principali della competizione.

tabellone coppa italia volley 2026 calendario programma orari tv e streaming incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

© Oasport.it - Tabellone Coppa Italia volley 2026: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Al termine del girone d’andata di SuperLega si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2026 di volley maschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno il 29 e il 30 dicembre in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 7-8 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Trento ha conquistato il platonico titolo di campione d’inverno grazie a un miglior quoziente set rispetto a Verona e Perugia. I Campioni d’Italia se la dovranno vedere con Monza, che ha strappato il pass per la Coppa Italia infilando tre successi di fila. Oasport.it

Tabellone Coppa Italia volley femminile 2026: orari, tv, incroci dai quarti alla finale - 2026 di volley femminile, in programma il 29 ed il 30 dicembre 2025 in gara unica in casa ... oasport.it

Coppa Italia di pallavolo 2025 - 2026: programma, tabellone, calendario e dove le partite in diretta · Volley femminile - Definito il quadro delle partecipanti alla Coppa Italia di volley femminile. olympics.com

Punto incredibile dell’Italia: difesa mostruosa degli Azzurri, poi Michieletto chiude il punto

Video Punto incredibile dell’Italia: difesa mostruosa degli Azzurri, poi Michieletto chiude il punto