Dove vedere in tv i Test di F1 Sakhir 2026 | programma orari streaming

Il Bahrain ospita i test di F1 a Sakhir, un evento che interessa tutti gli appassionati e le squadre perché permette di valutare le nuove monoposto prima dell’inizio del campionato. La gara si svolge in un circuito noto per le alte temperature, che mettono alla prova le vetture in condizioni simili a quelle di gara. Per seguire le prove, la Rai trasmette le sessioni in tv e le piattaforme di streaming offrono aggiornamenti in tempo reale.

Il Bahrain resta il punto di riferimento per piloti e squadre di Formula Uno nella fase chiave dei test pre-stagionali. La scorsa settimana si è chiusa in Medio Oriente la prima finestra dei test ufficiali in vista del Mondiale 2026, con la conclusione del primo slot di lavoro in pista. Il tracciato di Circuito di Sakhir ospiterà anche una seconda sessione di test collettivi, in programma dal 18 al 20 febbraio, prima del trasferimento in Australia per il debutto stagionale fissato dal 6 all'8 marzo. Cresce l'attesa per osservare, in un contesto decisamente meno riservato rispetto a quello del Montmelò, i primi confronti indiretti tra i team di vertice, candidati alla lotta per i titoli iridati.