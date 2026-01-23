I test di F1 2026 a Barcellona si svolgeranno dal 26 al 30 gennaio sul circuito di Montmeló. Questa sessione, non ufficiale, rappresenta un momento importante di preparazione per la stagione 2026. Di seguito, troverete informazioni su orari, programma e modalità di streaming per seguire gli aggiornamenti in diretta.

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló ospiterà la prima sessione non ufficiale di test della Formula 1 2026, appuntamento cruciale in vista del nuovo Mondiale che inaugurerà il ciclo tecnico regolamentare. Tutti gli undici team di F1 hanno prenotato la pista catalana per uno shakedown a porte chiuse, durante il quale porteranno per la prima volta in pista le nuove monoposto 2026. Il tracciato di Montmeló sarà off-limits per tifosi e media: i test di F1 2026 a Barcellona non saranno visibili in tv né in streaming, e non è prevista alcuna copertura in diretta. Per questo motivo, per vedere le nuove Formula 1 in azione bisognerà attendere i test ufficiali collettivi in Bahrain, in programma nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv i Test di F1 2026 a Barcellona: orari, programma, streaming

F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streamingDal 26 al 30 gennaio, Barcellona ospiterà i test ufficiali della Formula 1 in vista del Mondiale 2026.

Dove vedere in tv i Mondiali cross di atletica 2026: orari, programma, streamingI Mondiali di cross 2026 si svolgeranno a Tallahassee, negli Stati Uniti, a partire da sabato 10 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lazio-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv Bologna-Celtic Glasgow e Roma-Stoccarda di oggi in Europa League; Dove vedere Cremonese-Verona in tv? Dazn o Sky, orario; Gli Australian Open non si vedono in tv: ecco come seguire in streaming il primo Slam dell’anno.

Roma-Stoccarda: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo realeI giallorossi ospitano la formazione di Hoeness all’incontro valido per la penultima giornata del torneo ... tuttosport.com

Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: terzo turno per Paolini e AlcarazL'azzurra affronterà la 18enne americana Iva Jovic, lo spagnolo scenderà in campo sulla Rod Laver Arena contro il francese Moutet ... corriere.it

MOTOGP - APRILIA, A RISCHIO I TEST DI SEPANG PER MARTIN Come riportato da diversi quotidiani spagnoli, in cima Motorsport.com Espana ed AS, Jorge Martin potrebbe vedere a rischio i test di Sepang in programma tra non meno di due settimane. Lo - facebook.com facebook