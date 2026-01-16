Dosi di hashish nascoste nei pantaloni e pronte per lo spaccio | arrestato un 29enne

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 29enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, durante un servizio di monitoraggio nei giardini Speyer. L’uomo è stato trovato con dosi di hashish nascoste nei pantaloni, pronte per lo spaccio. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della compagnia di Ravenna, dopo aver predisposto un ampio servizio di monitoraggio e controllo nella zona dei giardini Speyer con lo scopo di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 29enne straniero, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di droga a vari acquirenti. La modalità adoperata dal giovane per cedere lo stupefacente, secondo gli investigatore, sarebbe stata sempre la stessa: infatti le dosi erano nascoste nei pantaloni ed appena i clienti si avvicinavano il 29enne le avrebbe tirate fuori per consegnarle in cambio di 10 euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

