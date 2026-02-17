Dortmund-Atalanta streaming gratis | la diretta live Champions

Raffaele Palladino porta l’Atalanta al Signal Iduna Park per una partita di Champions League questa sera, martedì 17 febbraio 2026 alle 21. La squadra bergamasca cerca di sorprendere il Borussia Dortmund, che gioca in casa davanti ai propri tifosi. La sfida si svolge in un stadio gremito, con tanti appassionati pronti a seguire il match in tempo reale.

L’Atalanta di Raffaele Palladino scende nell’arena del Signal Iduna Park stasera, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 21.00, per l’andata dei playoff di Champions League. In un’atmosfera che promette di essere elettrica, la compagine orobica cerca un risultato di prestigio contro il Borussia Dortmund di Niko Kovac, formazione che sta vivendo una fase di profonda emergenza difensiva. Per i nerazzurri, privi di pedine fondamentali come De Ketelaere e Raspadori, si tratta di un esame di maturità europeo definitivo: espugnare il tempio della Westfalia significherebbe ipotecare il passaggio agli ottavi e confermare lo status di realtà consolidata del calcio continentale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

