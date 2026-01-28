Questa sera alle nove, l’Inter scende in campo al Signal Iduna Park per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund in una sfida decisiva, con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per qualificarsi agli ottavi. La partita sarà trasmessa in diretta, e molti cercano un modo per seguirla gratis in streaming.

L’ Inter scende in campo questa sera alle ore 21 al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund nell’ ultima giornata della League Phase di Champions League. Una serata che non è solo una partita, ma un evento corale, con incroci, verdetti e classifica in movimento minuto per minuto, destinata a ridisegnare il quadro europeo anche per le italiane. Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in TV e streaming. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, con streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Luca Marchegiani; inviati a bordo campo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dortmund-Inter streaming gratis: diretta live Champions League

Approfondimenti su Dortmund Inter

L’Inter affronta questa sera il Borussia Dortmund in una partita decisiva per la Champions League.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Atletico Madrid-Inter 2-1: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Dortmund Inter

Argomenti discussi: Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter, la guida completa; Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming.

Borussia Dortmund-Inter streaming gratis?Dove vederla in tvIn molti si chiedono dove vedere la Champions in TV, specialmente quando si gioca una partita decisiva come quella di stasera, ovvero Borussia Dortmund-Inter. Tra le partite di oggi, quella dei nerazz ... calcionews24.com

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioniUltima partita di Champions per l'Inter, che a Dortmund prova ad evitare i playoff qualificandosi direttamente agli ottavi: si parte alle 21:00 di mercoledì 28 gennaio. goal.com

Cresce l'attesa per Borussia Dortmund-Inter: l'atmosfera all'esterno dello stadio - facebook.com facebook

vs La situazione a Dortmund: un Borussia-Inter sotto la neve @fcin1908it x.com