Doppio Carnevale a Biassono
Biassono celebra il Carnevale con due eventi consecutivi, causando grande entusiasmo tra i cittadini. Venerdì 20 febbraio, Cascina Costa Alta si trasforma in un regno magico, attirando famiglie e bambini con maschere e spettacoli. Il giorno seguente, sabato 21 febbraio, il centro del paese si anima con una festa a tema Cartoon Show, coinvolgendo i più giovani con carri allegorici e personaggi dei cartoni animati.
