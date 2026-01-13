Carnevale di Morciano 2026 doppio appuntamento tra musica carri e festa per grandi e piccoli

Il Carnevale di Morciano di Romagna 2026 si presenta con una versione rivisitata, offrendo due appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Tra musica, carri e momenti di festa, l’evento si conferma un’occasione per vivere tradizione e convivialità in un’atmosfera accogliente e partecipata. Un’occasione per condividere momenti di allegria e cultura nel cuore della comunità.

Il Carnevale di Morciano di Romagna si prepara a tornare nel 2026 con una formula rinnovata e ancora più coinvolgente. Quest'anno, infatti, la manifestazione raddoppia con due appuntamenti distinti, pensati per unire musica, convivialità e tradizione, coinvolgendo tutta la comunità. Il primo evento è in programma sabato 31 gennaio al Padiglione Fieristico, a partire dalle ore 19. La serata si aprirà con la cena a cura della Pro Loco di Gemmano, seguita da un live show che accompagnerà il pubblico fino al DJ set, previsto fino a tarda sera. Un'occasione pensata soprattutto per chi vuole vivere il Carnevale anche in versione notturna, all'insegna della musica e del divertimento.

