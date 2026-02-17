Dopo ' Sant' Andrea' riflettori sui faraglioni di Mattinata il sindaco rassicura | Regione pronta a intervenire per la loro tutela

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, ha annunciato che i faraglioni della zona, dopo i recenti problemi a 'Sant'Andrea', sono sotto stretta sorveglianza e pronti a ricevere interventi dalla Regione per proteggerli. La preoccupazione cresce tra residenti e operatori locali, che temono danni irreversibili a causa dell’erosione e delle mareggiate. Recentemente, le onde si sono fatte più violente, mettendo in evidenza la fragilità di queste formazioni rocciose iconiche del Gargano.

Il sindaco spegne gli allarmismi sul presunto rischio crollo dei faraglioni di Baia delle Zagare: "Fenomeni naturali sotto controllo, pronti a intervenire" Qual è la situazione dei faraglioni di Mattinata. A rassicurare i concittadini, gli operatori economici e turistici oltre che tutti gli appassionati delle bellezze paesaggistiche del Gargano è il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia. Attraverso una nota diffusa sui social, il primo cittadino fa chiarezza sullo stato dei faraglioni, alla luce del tragico crollo dell'arco degli innamorati di Melendugno, e del clamore mediatico che l'evento ha suscitato.