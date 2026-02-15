Faraglioni di Sant’Andrea il maltempo cancella l’Arco dell’Amore | ecco cosa è successo

Il maltempo ha causato il crollo dell’Arco dell’Amore, uno dei simboli dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, nel Leccese. Nella notte, le onde e le forti raffiche di vento hanno portato via l’arco, che si trovava a pochi metri dalla riva. Le onde hanno investito la scogliera, rendendo impossibile l’intervento dei soccorritori.

Nella notte è crollato l'Arco dei Faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno, nel Leccese. Noto anche come ' Arco dell'amore ', si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto durante le violente mareggiate e le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno più significativo subìto dal paesaggio costiero della zona. "Un brutto risveglio questa mattina a Torre Sant'Andrea: è caduto l'arco. Che dramma. Inevitabile, ma è sempre un colpo al cuore", il commento di Francesco Stella, assessore al Turismo di Melendugno.