Maltempo Salento crolla arco dei faraglioni di Sant’Andrea

Il maltempo ha causato il crollo dell’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea nel Salento, lasciando senza parole i residenti. Le intense piogge e le onde alte hanno indebolito la struttura, che si trovava a poca distanza dalla riva. Ora, un simbolo amato dai turisti e dai locali non c’è più, portando via un pezzo di costa che attirava visitatori da tutta Italia.

Crolla l'Arco dei Faraglioni di Sant'Andrea: Il Salento Piange un Simbolo Scomparso. Un pezzo di Salento è scomparso nel mare. L'arco naturale dei faraglioni di Sant'Andrea, icona del litorale di Melendugno, si è sgretolato questo 15 febbraio 2026, vittima delle incessanti mareggiate e delle forti piogge che da giorni flagellano la regione. Il crollo rappresenta una grave perdita per il patrimonio paesaggistico e naturale del Salento, sollevando interrogativi urgenti sulla fragilità delle coste italiane di fronte ai cambiamenti climatici. La Forza del Mare: Cronaca di un Crollo Annunciato. L'evento si è verificato in un contesto di crescente preoccupazione per l'erosione costiera che da tempo affligge il Salento.