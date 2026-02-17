Dopo quindici giorni dall' attacco hacker la Sapienza torna digitale

Da ilfoglio.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università La Sapienza di Roma riprende le attività online dopo quindici giorni di interruzioni causate dall’attacco hacker del 2 febbraio. Durante questo periodo, molte lezioni sono state cancellate e gli studenti hanno avuto difficoltà ad accedere alle piattaforme digitali. Ora, i servizi digitali stanno tornando operativi, permettendo di riprendere le lezioni e le attività di studio.

Dopo quindici giorni di trambusto all'Università La Sapienza di Roma, in seguito all'attacco informatico del 2 febbraio, sembra finalmente tornare la normalità. È stato comunicato, tramite la pagina Instagram ufficiale dell'Ateneo, che, a partire dal pomeriggio di oggi, la piattaforma che era stata colpita dall'attacco è nuovamente accessibile all'intera comunità universitaria. Il sistema è stato ripristinato con i dati che conteneva fino al 2 febbraio, quando è stato interrotto il servizio, e attualmente è in avvio una fase di allineamento per aggiornare sulla piattaforma le informazioni prodotte durante il periodo di indisponibilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

dopo quindici giorni dall attacco hacker la sapienza torna digitale
© Ilfoglio.it - Dopo quindici giorni dall'attacco hacker la Sapienza torna digitale

La Sapienza sotto attacco hacker: l’università torna all’era analogicaLa Sapienza ha subito un attacco hacker e l’università si ritrova a tornare all’epoca della carta e della penna.

Attacco hacker alla Sapienza, torna online la piattaforma Infostud: "Continua il monitoraggio"Un attacco hacker alla Sapienza ha causato il blocco temporaneo della piattaforma Infostud, lasciando studenti e docenti senza accesso ai servizi online.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Concorso ASMEL Enti Locali – Calendario aggiornato delle prove preselettive; Dopo il monitoraggio e i controlli, il questore chiude per 15 giorni un esercizio pubblico; Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori: il MIT chiarisce il termine dei 15 giorni; VENEZIA MESTRE: BAR FREQUENTATO DA SOGGETTI PERICOLOSI. CHIUSO PER 15 GIORNI DAL QUESTORE DI VENEZIA - Questura di Venezia | Polizia di Stato.

Salerno, furto dal parrucchiere: è il secondo in quindici giorniQuesta volta i danni superano di gran lunga il bottino portato a casa dai ladri che, nella notte tra venerdì e sabato, si sono introdotti nuovamente - a distanza di quindici giorni - all'interno ... ilmattino.it

Cremona, alcol a minorenni: quindici giorni di chiusura al Juliette e trenta alla CdlAltri quindici giorni di sospensione della licenza per il Juliette e trenta giorni per la Centrale del latte. Le due discoteche, entrambe a Cremona, sono state destinatarie di ulteriori provvedimenti ... ilgiorno.it