Dopo quindici giorni dall' attacco hacker la Sapienza torna digitale
L’Università La Sapienza di Roma riprende le attività online dopo quindici giorni di interruzioni causate dall’attacco hacker del 2 febbraio. Durante questo periodo, molte lezioni sono state cancellate e gli studenti hanno avuto difficoltà ad accedere alle piattaforme digitali. Ora, i servizi digitali stanno tornando operativi, permettendo di riprendere le lezioni e le attività di studio.
Dopo quindici giorni di trambusto all'Università La Sapienza di Roma, in seguito all'attacco informatico del 2 febbraio, sembra finalmente tornare la normalità. È stato comunicato, tramite la pagina Instagram ufficiale dell'Ateneo, che, a partire dal pomeriggio di oggi, la piattaforma che era stata colpita dall'attacco è nuovamente accessibile all'intera comunità universitaria. Il sistema è stato ripristinato con i dati che conteneva fino al 2 febbraio, quando è stato interrotto il servizio, e attualmente è in avvio una fase di allineamento per aggiornare sulla piattaforma le informazioni prodotte durante il periodo di indisponibilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La Sapienza sotto attacco hacker: l’università torna all’era analogicaLa Sapienza ha subito un attacco hacker e l’università si ritrova a tornare all’epoca della carta e della penna.
Attacco hacker alla Sapienza, torna online la piattaforma Infostud: "Continua il monitoraggio"Un attacco hacker alla Sapienza ha causato il blocco temporaneo della piattaforma Infostud, lasciando studenti e docenti senza accesso ai servizi online.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
