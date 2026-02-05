La Sapienza sotto attacco hacker | l’università torna all’era analogica

La Sapienza ha subito un attacco hacker e l’università si ritrova a tornare all’epoca della carta e della penna. Gli studenti e i docenti stanno scrivendo appunti a mano, come negli anni Novanta. La security dei sistemi informatici dell’ateneo è sembrata fragile, e ora tutti devono fare i conti con il disagio di lavorare senza i servizi digitali abituali. La situazione evidenzia quanto sia vulnerabile l’infrastruttura digitale dell’università.

"È quasi un'esperienza da anni '90. Siamo tornati tutti a utilizzare carta e penna. Ha un certo fascino, ma dall'altro lato questa situazione mette in luce che i sistemi informatici dell'ateneo, e non solo, non sono abbastanza sicuri. Siamo preoccupati". Carta, foglietti e post-it. La Sapienza torna indietro quasi di trent'anni. Da lunedì scorso uno dei più grandi atenei europei è sotto scacco di alcuni hacker che ne hanno paralizzato i sistemi informatici. E la situazione sembra essere molto seria ( ricordare il precedente a Roma Tre ). Da quattro giorni è impossibile usufruire di tutti i servizi web per prenotare esami, verbalizzare voti o pagare le rate.

