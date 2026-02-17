Attacco hacker alla Sapienza torna online la piattaforma Infostud | Continua il monitoraggio

Un attacco hacker alla Sapienza ha causato il blocco temporaneo della piattaforma Infostud, lasciando studenti e docenti senza accesso ai servizi online. La università ha ripristinato la piattaforma e sta monitorando attentamente la sicurezza, mentre gli utenti possono tornare a usare i servizi digitali. Nel frattempo, molti studenti hanno dovuto aspettare ore in fila agli infopoint per ricevere assistenza o verbalizzare gli esami su carta.

Per studenti e docenti della Sapienza sembra avvicinarsi il ritorno alla normalità. Dopo settimane di file agli infopoint ed esami verbalizzati su carta. L'ateneo ha comunicato la riattivazione di Infostud, la piattaforma per la gestione della carriera accademica, messa fuori uso, come tutti i servizi informatici della Sapienza, dopo l'attacco hacker dello scorso 2 febbraio. Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, Sapienza ha comunicato che le operazioni di ripristino sono state completate e che la piattaforma Infostud è di nuovo accessibile agli studenti. Il sistema è stato ripristinato con i dati fino al primo febbraio, ed è al momento in corso una fase di allineamento per aggiornare la piattaforma con le informazioni prodotte nel periodo di blocco.