Dopo la sconfitta con Cuneo ben venga una partita così importante

La Igor Volley, allenata da Lorenzo Bernardi, affronta una partita fondamentale contro Scandicci perché ha perso contro Cuneo e ora deve rimediare. La squadra cerca di recuperare punti e rilanciarsi in vista dei quarti di finale della competizione europea. La partita si gioca domani e rappresenta un crocevia importante per il percorso della squadra.

La vigilia europea della Igor Volley guidata da Lorenzo Bernardi mette in campo una sfida decisiva contro Scandicci, valida per l'accesso ai quarti di finale della CEV Champions League. L'incontro è previsto per domani alle 18 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, NOW, DAZN ed Eurovolley Tv, offrendo un derby tutto italiano con in palio un pass informale per i quarti di finale. La Igor Volley è alla sua ottava partecipazione alla competizione e mira a conquistare per la quinta volta l'ingresso nei quarti di finale della massima manifestazione continentale riservata alle squadre di club.