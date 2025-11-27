Gabbia ripensa al derby | Sempre bello vincere una partita così importante Inter squadra forte Adesso c’è…

Inter News 24 Gabbia ripensa al derby: «Sempre bello vincere una partita così importante, Inter squadra forte. Adesso c’è.». Parla il difensore del Milan. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha raccontato le emozioni vissute dopo la vittoria nel derby contro la Beneamata. Il centrale ha sottolineato la bellezza di vincere una sfida così importante e di festeggiare con le persone care. Gabbia ha poi elogiato la forza della rosa dei nerazzurri, ribadendo che contro di loro l’attenzione deve rimanere massima fino all’ultimo secondo. Archiviata la gioia, il giocatore ha richiamato tutti alla concentrazione per la prossima sfida contro la Lazio, definita la partita più importante per continuare a vivere giorni sereni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gabbia ripensa al derby: «Sempre bello vincere una partita così importante, Inter squadra forte. Adesso c’è…»

