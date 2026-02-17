Dopo la beffa nel girone Benfica-Real Mou ci riprova
Il Benfica ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League grazie a un gol del portiere nel recupero, causando la delusione del Real Madrid nel girone. Questa sera alle 21, si giocano altre tre partite di andata, tra cui Borussia Dortmund-Atalanta e il derby Monaco-Psg. La sfida tra Benfica e Real rappresenta anche il ritorno di Mourinho, che cerca di replicare quella storica vittoria che ha sorpreso tutti.
Stasera alle 21 si giocano altre tre gare d’andata della Champions League: oltre a Borussia Dortmund-Atalanta e al derby Monaco-Psg, spicca Benfica-Real Madrid perché fu anche l’ultima partita del girone e perché sancì l’incredibile qualificazione dei portoghesi allenati da Mourinho, con gol del portiere nel recupero. Mou è anche un ex di turno con il dente avvelenato, perché al Real non riuscì a lasciare un segno come altrove. "Non penso che sarà necessario un miracolo affinché il Benfica passi il turno – ha detto Mou -, ma penso che serva un Benfica quasi perfetto, al suo massimo livello; il Real è il Real, ma siamo entrambe delle squadre gigantesche e il calcio ha sempre il potere di cambiare le cose, quindi possiamo vincere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Benfica-Real, il pronostico: c'è ancora Mou sulla strada dei Blancos
José Mourinho torna a sfidare il Real Madrid, una partita che potrebbe decidere il destino degli spagnoli in Champions League.
Conte rivede Mou. Benfica alle corde, il Napoli ci crede
Nel calcio di oggi, le dinamiche tra le grandi squadre sono cambiate, con un clima più disteso e di rispetto reciproco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Beffa nel recupero: Hellas Verona ko a Parma, decide ancora Pellegrino; Sabotaggi treni, il Codacons annuncia richiesta di risarcimenti e lancia l'allarme: Passeggeri rischiano la beffa; Latte Dolce, derby-beffa: il Monastir vince nel recupero.
Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il campionatoLa partita fantasma di Perth si trasforma in un recupero infrasettimanale che altera il calendario di Milan e Como ... ilfattoquotidiano.it
Carpi raggiunto nel finale. Sorzi evita la beffa al 99’Ci sarebbe spazio per archiviare il pari con la Pianese fra le pagine del libro dei rimpianti del Carpi, raggiunto dai toscani all’87’ dopo il vantaggio di Panelli, terza gara di fila al Cabassi in ... ilrestodelcarlino.it
Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid Le sue parole facebook
Il tabellone della Champions League con gli accoppiamenti dei playoff: Monaco-Psg Galatasaray-Juventus Benfica-Real Madrid Borussia Dortmund-Atalanta Qarabag-Newcastle Club Brugge-Atletico Madrid Bodo Glimt-Inter Olympiakos-Bayer Leverkusen x.com