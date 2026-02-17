Il Benfica ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League grazie a un gol del portiere nel recupero, causando la delusione del Real Madrid nel girone. Questa sera alle 21, si giocano altre tre partite di andata, tra cui Borussia Dortmund-Atalanta e il derby Monaco-Psg. La sfida tra Benfica e Real rappresenta anche il ritorno di Mourinho, che cerca di replicare quella storica vittoria che ha sorpreso tutti.

Stasera alle 21 si giocano altre tre gare d’andata della Champions League: oltre a Borussia Dortmund-Atalanta e al derby Monaco-Psg, spicca Benfica-Real Madrid perché fu anche l’ultima partita del girone e perché sancì l’incredibile qualificazione dei portoghesi allenati da Mourinho, con gol del portiere nel recupero. Mou è anche un ex di turno con il dente avvelenato, perché al Real non riuscì a lasciare un segno come altrove. "Non penso che sarà necessario un miracolo affinché il Benfica passi il turno – ha detto Mou -, ma penso che serva un Benfica quasi perfetto, al suo massimo livello; il Real è il Real, ma siamo entrambe delle squadre gigantesche e il calcio ha sempre il potere di cambiare le cose, quindi possiamo vincere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo la beffa nel girone. Benfica-Real, Mou ci riprova

José Mourinho torna a sfidare il Real Madrid, una partita che potrebbe decidere il destino degli spagnoli in Champions League.

Nel calcio di oggi, le dinamiche tra le grandi squadre sono cambiate, con un clima più disteso e di rispetto reciproco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.