Benfica-Real il pronostico | c' è ancora Mou sulla strada dei Blancos
José Mourinho torna a sfidare il Real Madrid, una partita che potrebbe decidere il destino degli spagnoli in Champions League. La sfida tra i due club, che si è giocata anche nel girone eliminatorio vinto dai portoghesi, si svolge questa sera a Lisbona. Mourinho, allenatore del Benfica, ha già battuto i blancos in passato e punta a ripetersi per mettere pressione sui madrileni.
LISBON, PORTUGAL - JANUARY 28: Anatoliy Trubin of Benfica celebrates scoring his team's fourth goal with teammates during the UEFA Champions League 202526 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do SL Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Jose Manuel Alvarez ReyGetty Images) Tra le sfide di andata dei playoff di Champions spicca quella tra Josè Mourinho e i Blancos che aveva già chiuso anche il maxi girone con la vittoria dei portoghesi La sfida di andata tra Mourinho e il "suo" Real Madrid è una delle più interessanti valutando i playoff che dovranno completare il tabellone degli ottavi di Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pronostico Benfica-Napoli, Mou sulla strada di Conte: eliminazione rischio concreto
Il match tra Benfica e Napoli, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa mercoledì alle 21:00.
Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherziBenfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al ... ilveggente.it
Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuoriBenfica-Real Madrid è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Al Real Madrid ogni partita c ... ilveggente.it
