Conte rivede Mou Benfica alle corde il Napoli ci crede

Nel calcio di oggi, le dinamiche tra le grandi squadre sono cambiate, con un clima più disteso e di rispetto reciproco. Conte e Mourinho, un tempo spesso protagonisti di tensioni, ora si confrontano con parole di stima. Intanto, il Benfica è alle corde e il Napoli si fa avanti con rinnovato entusiasmo, alimentando la competitività europea.

In passato la tensione fra i due big era palese, da scintille garantite. Ora prevalgono invece le frasi di stima reciproca. Ma chissà che Benfica-Napoli di stasera (ore 21, Prime Video) non riaccenda una rivalità da Champions. José Mourinho (nella foto), col suo Benfica ancora fermo a quota tre punti – ma comunque reduce dalla vittoria di Amsterdam contro l’Ajax, e dal pari con lo Sporting secondo in classifica nel campionato portoghese – deve assolutamente vincere per tenere ancora viva la speranza playoff. Il tecnico degli azzurri, invece, può affrontate la sfida un po’ più serenamente. I 7 punti prima delle ultime tre gare del girone danno un respiro maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conte rivede Mou. Benfica alle corde, il Napoli ci crede

Il Diavolo rivede le stelle. Stop al Napoli dei miracoli. Max-Conte, vetta per due

Sorpresa Napoli, torna in anticipo dopo lo stop: Conte rivede un suo big

Napoli, tornano Hojlund e Rrahmani: Conte rivede la luce in vista di Lecce

Benfica-Napoli, Conte: "Servirà energia e sfrontatezza. Sarà un piacere rivedere Mourinho" #SkySport #SkyUCL Vai su X

Antonio #Conte ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Benfica-Napoli: "Benfica e Champions? Veniamo da due sconfitte un po' diverse in trasferta, restammo in dieci col City, con il PSV è stata una brutta sconfitta. Sappiamo benissimo che andiamo ad affeonta Vai su Facebook

Conte: "Servirà sfrontatezza. Sarà un piacere rivedere Mou" - Napoli, valevole per la sesta giornata di Champions League: "Serviranno sfrontatezza e uscire senza recriminazioni. Lo riporta sport.sky.it