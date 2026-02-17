Dopo il grave incidente a Cortina e le varie operazioni a Treviso la campionessa esce dall' ospedale | il video del dietro le quinte del ricovero è un enorme grazie a chi l' ha aiutata

Lindsey Vonn ha lasciato l'ospedale di Treviso dopo una settimana di ricovero, a causa delle ferite riportate nella caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana si è sottoposta a diverse operazioni per stabilizzare le fratture e curare le ferite. Un video pubblicato sui social mostra i momenti dietro le quinte del suo ricovero e ringrazia chi le è stato vicino in quel momento difficile.