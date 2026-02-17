Dopo il grave incidente a Cortina e le varie operazioni a Treviso la campionessa esce dall' ospedale | il video del dietro le quinte del ricovero è un enorme grazie a chi l' ha aiutata
Lindsey Vonn ha lasciato l'ospedale di Treviso dopo una settimana di ricovero, a causa delle ferite riportate nella caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa americana si è sottoposta a diverse operazioni per stabilizzare le fratture e curare le ferite. Un video pubblicato sui social mostra i momenti dietro le quinte del suo ricovero e ringrazia chi le è stato vicino in quel momento difficile.
È durato una settimana il ricovero di Lindsey Vonn all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove la campionessa americana è arrivata dopo la caduta dell’8 febbraio durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quattro operazioni, una frattura complessa alla tibia, un legamento crociato già compromesso prima della gara. Eppure, nelle immagini condivise sui social in questi giorni, quello che colpisce di più non è la fragilità ma la tenacia di una donna che a 41 anni ha scelto di tornare sugli sci sapendo benissimo i rischi che correva. Prima di partire per gli Stati Uniti, dove continuerà le cure, Vonn ha affidato a Instagram un lungo messaggio ai fan promettendo aggiornamenti più dettagliati sull’infortunio una volta rientrata a casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dall'ospedale di Treviso, dopo due operazioni per una frattura multipla alla tibia, Lindsey Vonn rompe il silenzio. La campionessa racconta la verità su quei "maledetti 13 centimetri" che hanno spezzato il suo sogno olimpico a Cortina
Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale di Treviso.
Fabrizio Corona esce dall’ospedale e vola a Napoli: evento pubblico dopo il ricovero per infezione grave
Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale Fatebenefratelli dopo tre giorni di ricovero a causa di un’infezione seria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente in autostrada nel Milanese: nove persone ferite dopo un ribaltamento; Grave incidente allo sliding centre di Cortina: l'atleta lettone Renars Grantins si ribalta con il bob, salvato dalla paralisi negli ospedali veneti; Incidente choc nel bob: Grantins si ribalta e viene salvato in ospedale. Ora è fuori pericolo; Grave incidente sulla provinciale: 17enne in codice rosso dopo lo schianto.
Giovane gravissimo dopo l'incidente in A1, Alan è ancora ricoverato al Maggiore: la sorella avvia una raccolta fondiIl 32enne, alla guida della sua Alfa Romeo, si è schiantato contro una Multipla. Trasportato con l'elisoccorso al Maggiore e sottoposto a trasfusioni di sangue a bordo ... parmatoday.it
Scende dall'auto dopo incidente: investito 47enne, è gravissimoE' successo sul raccordo Perugia-Bettolle all'altezza di Torricella, in direzione capoluogo. L'uomo trasportato in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia ... rainews.it
#Wesley rassicura dopo l’infortunio contro il #Napoli: “Niente di grave” x.com
Queste parole mi ricordano quelle di Robi Baggio. Anche lui, dopo il primo grave infortunio, dovette convivere per sempre con dolori atroci. E ciò nonostante fece una carriera pazzesca. Proprio come Federica Brignone. Che campionessa incredibile! facebook