Fabrizio Corona esce dall'ospedale e vola a Napoli | evento pubblico dopo il ricovero per infezione grave

Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale Fatebenefratelli dopo tre giorni di ricovero a causa di un’infezione seria. La sua dimissione è avvenuta ieri pomeriggio, e già questa sera si sposterà a Napoli per partecipare a un evento pubblico. La notizia ha fatto il giro sui social e tra i fan, che attendono con curiosità di vederlo di nuovo in pubblico. Corona ha deciso di non annullare l’appuntamento, nonostante le sue condizioni di salute.

