Lindsey Vonn rompe il silenzio dall’ospedale di Treviso. Dopo due operazioni per una frattura alla tibia, la campionessa americana si racconta: i 13 centimetri che le hanno spezzato il sogno olimpico a Cortina sono stati il peggio. La sua voce, che fino a poco fa era rimasta nascosta, ora fa chiarezza sulla lunga battaglia che sta affrontando.

I l silenzio assordante calato sull’Olympia delle Tofane a Milano Cortina 2026 ha lasciato spazio alle prime, dolorose parole di Lindsey Vonn. Dal letto dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverata dopo aver subito già due interventi chirurgici per una frattura multipla alla tibia sinistra, la campionessa americana ha rotto il silenzio. Non c’è stato il lieto fine da film per il suo incredibile ritorno alle gare a 41 anni, ma solo la cruda realtà di uno sport e di una specialità, la discesa libera, che non perdonano. Lindsey Vonn, la campionessa e la star. guarda le foto Lindsey Vonn, le prime parole dopo il grave infortunio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'ospedale di Treviso, dopo due operazioni per una frattura multipla alla tibia, Lindsey Vonn rompe il silenzio. La campionessa racconta la verità su quei "maledetti 13 centimetri" che hanno spezzato il suo sogno olimpico a Cortina

Approfondimenti su Treviso Malattie

Lindsey Vonn, la campionessa di sci, si trova in ospedale a Treviso da domenica.

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Treviso Malattie

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, le immagini fuori dall'ospedale di Treviso dove Lindsey Vonn è stata operata; Le condizioni di Lindsey Vonn: operata due volte a Treviso; Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femore; Lindsey Vonn, le news sulle sue condizioni in diretta.

Lindsey Vonn, nessun bollettino: come sta e le ultime news dall'ospedale di TrevisoL'aggiornamento sulle condizioni della sciatrice statunitense dopo la caduta nella discesa alle Olimpiadi Invernali ... corrieredellosport.it

Lindsey Vonn portata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la caduta sulla pista Olympia: operata per la gamba rotta VIDEOvideo di Luca Vecellio A seguito dell'incidente di Lindsey Vonn durante la discesa libera sull'Olympia di Cortina è intervenuto l'elicottero Falco 2 per il suo ... ilgazzettino.it

Dopo la terribile caduta sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina d'Ampezzo, la sciatrice statunitense Lindsey #Vonn manda un messaggio ai suoi fan dall'ospedale di Treviso dov'è ancora ricoverata. Un lungo post che suona come uno struggente addio alle - facebook.com facebook

Il messaggio di Lindsey #Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: #Sinner e #Tamberi le rispondono così sui social x.com