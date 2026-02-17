Dopo il daspo la donna che non paga bar e ristoranti colpisce ancora | Spritz e insulti poi la fuga
La donna, nota per aver già accumulato più di 350 denunce in tutta Italia per aver truffato bar e ristoranti, ha aggredito di nuovo dopo essere stata colpita dal daspo urbano emesso dal Questore di Bergamo. Questa volta, secondo le testimonianze, ha lanciato uno spritz e ha rivolto insulti prima di scappare dal locale. La sua condotta irregolare continua a creare scompiglio nei locali della zona.
Albino. Dopo centinaia di denunce collezionate in giro per l’Italia (si parla di oltre 350, roba da Guinness) nei confronti della truffatrice seriale di bar e ristoranti a gennaio è scattato pure il daspo urbano emesso dal Questore di Bergamo. La donna, 57 anni, di origini campane, era stata appena arrestata a Torino per avere opposto resistenza ai carabinieri, dopo l’ennesima consumazione non pagata in un ristorante cinese. Dal Piemonte si è “trasferita” a Bergamo, dove ha colpito ancora prima di essere denunciata alla Questura che ha emesso il daspo, vietandole di avvicinarsi ed entrare negli esercizi pubblici della città pena la reclusione da 1 a 3 anni e una multa fino a 24 mila euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it
