Bergamo sicura | Daspo urbano per truffatrice seriale di bar e ristoranti già nota in tutta Italia

Una donna, già nota alle forze dell’ordine per varie truffe, ha colpito anche a Bergamo. La polizia le ha imposto un Daspo urbano per aver disturbato diversi bar, ristoranti e un locale vicino allo stadio. La truffatrice, già conosciuta in tutta Italia, ora non potrà entrare in questi locali per un certo periodo. Gli esercenti si sentono più sicuri e sperano che questa misura tenga lontana chi ha cercato di approfittarsi dei clienti.

Una donna, già nota alle forze dell’ordine per una lunga serie di truffe, ha esteso la sua attività anche alla provincia di Bergamo, colpendo bar, ristoranti e un locale vicino allo stadio. La truffatrice, responsabile di circa 350 denunce in tutta Italia, è stata colpita da un daspo urbano che le impedisce l’accesso ai pubblici esercizi della Bergamasca, pena sanzioni severe. L’incubo per i gestori di locali in tutta Italia continua. A gennaio, diversi esercizi della provincia di Bergamo sono stati presi di mira da una donna con un modus operandi ben preciso: ordinare pasti completi e bevande, spesso uno spritz, promettendo un pagamento elettronico o un bonifico che però non arriva mai.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una donna che si spacciava come cliente innocua ha colpito anche a Bergamo.

Una truffatrice seriale ha colpito a Crema, riuscendo a ingannare un anziano di 88 anni e a farsi consegnare diverse somme di denaro con storie strappalacrime.

