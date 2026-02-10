Contro di lei 350 denunce la truffatrice di bar e ristoranti colpisce anche a Bergamo

Una donna che si spacciava come cliente innocua ha colpito anche a Bergamo. In città, un bar vicino allo stadio e due ristoranti sono finiti nel suo mirino. Lei entra, ordina e consuma senza mai pagare il conto. Sono già 350 le denunce arrivate contro di lei in tutta Italia. La truffatrice continua a ingannare esercenti di bar, ristoranti e anche hotel, lasciando dietro di sé un vero e proprio incubo per i proprietari.

È l'incubo di baristi, ristoratori e albergatori sparsi in tutta Italia. A gennaio, anche un bar in zona stadio e due ristoranti della provincia di Bergamo sono finiti nel mirino della donna che consuma senza mai pagare il conto. Secondo fonti di polizia, sarebbe la stessa truffatrice già segnalata in decine di città italiane e destinataria, negli anni, di circa 350 denunce per truffa ai danni di esercizi pubblici. Un vero e proprio record. Il modus operandi è sempre lo stesso. La donna entra nei locali come una normale cliente, poi ordina pasti completi e drink (ha un debole per lo spritz) e promette un pagamento elettronico o un bonifico imminente.

