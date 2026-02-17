Flora Tabanelli ha portato a casa una medaglia di bronzo nel Big Air, ma Miro non si è qualificato per la finale dei maschi. La gara di questa sera alle 19 promette un equilibrio tra i migliori sciatore e snowboarder, mentre gli appassionati attendono con ansia.

Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si sperava che stasera (dalle ore 19.30) potesse essere in gara anche suo fratello maggiore Miro nell’atto conclusivo che metterà in palio le medaglie nella stessa specialità dello sci freestyle, ma l’emiliano è caduto due volte durante il turno preliminare e non è riuscito a entrare tra i migliori dodici classificati che si sono guadagnati il diritto di tornare sulle nevi di Livigno per andare a caccia del podio. Lo statunitense Mac Forehand si presenterà con il miglior accredito, poche settimana fa ha vinto gli X Games e punta al primo alloro a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo il bronzo di Flora Tabanelli, c'è il Big Air maschile alle Olimpiadi: Miro non qualificato, regna l'equilibrio

Questa mattina i fratelli Tabanelli hanno portato a casa risultati deludenti nello slopestyle.

Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.

