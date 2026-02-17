Dopo il bronzo di Flora Tabanelli c’è il Big Air maschile alle Olimpiadi | Miro non qualificato regna l’equilibrio
Flora Tabanelli ha portato a casa una medaglia di bronzo nel Big Air, ma Miro non si è qualificato per la finale dei maschi. La gara di questa sera alle 19 promette un equilibrio tra i migliori sciatore e snowboarder, mentre gli appassionati attendono con ansia.
Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si sperava che stasera (dalle ore 19.30) potesse essere in gara anche suo fratello maggiore Miro nell’atto conclusivo che metterà in palio le medaglie nella stessa specialità dello sci freestyle, ma l’emiliano è caduto due volte durante il turno preliminare e non è riuscito a entrare tra i migliori dodici classificati che si sono guadagnati il diritto di tornare sulle nevi di Livigno per andare a caccia del podio. Lo statunitense Mac Forehand si presenterà con il miglior accredito, poche settimana fa ha vinto gli X Games e punta al primo alloro a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi: Fratelli Tabanelli, slopestyle deludente per Miro, Flora punta al big air per il riscatto.
Questa mattina i fratelli Tabanelli hanno portato a casa risultati deludenti nello slopestyle.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli a caccia del pass per la finale. Si comincia alle 19.30
Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Italia torna sul podio olimpico dopo 20 anni: azzurri di bronzo nella staffetta in Val di Fiemme; Sofia Goggia dopo il bronzo in discesa libera: Strabilianti le tre medaglie Olimpiche, mi spiace per Vonn · Sci alpino; Brignone oro in gigante, Vittozzi nel biathlon. Argento dallo snowboard, di bronzo la staffetta del fondo; Cinque medaglie di bronzo per l'Italia, argento nel biathlon.
Flora Tabanelli, bronzo che sa di leggenda 102 giorni dopo l’infortunioA tre mesi dalla rottura del crociato, la 18enne azzurra conquista la prima storica medaglia olimpica nel Freestyle. Una run finale da 94,5 punti schianta il dolore e regala il podio a Livigno ... varesenews.it
Il bacio di Stefania Constantini al fidanzato dopo il bronzo olimpico: chi è il compagno hockeista della regina del Curling azzurroMomento romantico dopo il podio conquistato con Mosaner per l'italiana, seguita nella finalina di Cortina da Domenico Dalla Santa: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it
Impresa di Flora Tabanelli! Conquista una storica medaglia di bronzo nel Big Air a #MilanoCortina2026. È la prima medaglia olimpica azzurra nel freestyle! https://bit.ly/4kInGHc FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 - facebook.com facebook
In programma anche la finale del pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii e lo sci acrobatico con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter x.com