Olimpiadi | Fratelli Tabanelli slopestyle deludente per Miro Flora punta al big air per il riscatto

Questa mattina i fratelli Tabanelli hanno portato a casa risultati deludenti nello slopestyle. Miro si ferma prima della qualificazione, mentre Flora punta tutto sul big air per riscatto. La gara di freestyle ha lasciato molti con l’amaro in bocca, anche se entrambi continueranno a cercare di fare meglio.

L’attesa per una medaglia nello sci freestyle si è tinta di amarezza per i fratelli Tabanelli alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con una giornata di risultati contrastanti che ha lasciato l’atleta maschile, Miro, ai margini della qualificazione e la sorella, Flora, a concentrarsi sul big air. La pista di Livigno, teatro delle qualifiche, ha visto Miro Tabanelli chiudere in diciassettesima posizione, a cinque gradini di distanza dal dodicesimo posto che avrebbe garantito l’accesso alla finale, mentre Flora ha scelto di non partecipare allo slopestyle, una decisione dettata dalla necessità di preservare le condizioni fisiche in vista della gara di big air, prevista per il 14 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domani le qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedranno un'assenza importante.

Questa mattina Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle agli Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

