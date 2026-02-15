LIVE Freestyle Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA | Miro Tabanelli a caccia del pass per la finale Si comincia alle 19.30
Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale. La gara inizia alle 19.30, con i miglioramenti nelle esibizioni che richiedono attenzione ai dettagli e un forte desiderio di impressionare i giudici. Durante la competizione, gli atleti devono convincere i giudici con manovre spettacolari e precise, sperando di ottenere i punteggi più alti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 Evoluzioni aree che richiederanno cura nel dettaglio e grande voglia di stupire, in modo da convincere i giudici del proprio “esercizio”, allo scopo di ottenere il punteggio più alto possibile. 19.07 Il tutto avrà inizio a partire dalle 19:30 e sulle gobbe dello Snow Park di Livigno lo spettacolo non mancherà di certo per la massimizzazione della propria prestazione. 19.05 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli insegue la finale
Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale.
LIVE Freestyle, slopestyle Olimpiadi in DIRETTA: comincia la qualifica maschile, attesa per Miro Tabanelli
Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi; Big air da Coira e competenze engadinesi dietro il park di Livigno; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris.
LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli per emulare la sorella e andare in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste ... oasport.it
LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Un buon proseguimento di serata! 21.51 Questa la classifica ... oasport.it
PIÙ FORTE DEL DOLORE Azzurre scatenate nelle qualificazioni femminili del big air di sci acrobatico! Avanzano sia Flora Tabanelli, che corre con una lesione al crociato del ginocchio destro, sia Maria Gasslitter! Quando si è campionesse, l’agonismo x.com
TABANELLI E GASSLITTER IN FINALEEE Flora compie un’impresa e si qualifica in finale nel Big Air 100 giorni dopo la lesione al ginocchio di 100 giorni che ha rischiato di compromettere la partecipazione alla prima Olimpiade della sua vita! C’è gioia a facebook