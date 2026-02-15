Miro Tabanelli gareggia in diretta nel Big Air maschile alle Olimpiadi, tentando di qualificarsi per la finale. La gara inizia alle 19.30, con i miglioramenti nelle esibizioni che richiedono attenzione ai dettagli e un forte desiderio di impressionare i giudici. Durante la competizione, gli atleti devono convincere i giudici con manovre spettacolari e precise, sperando di ottenere i punteggi più alti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 Evoluzioni aree che richiederanno cura nel dettaglio e grande voglia di stupire, in modo da convincere i giudici del proprio “esercizio”, allo scopo di ottenere il punteggio più alto possibile. 19.07 Il tutto avrà inizio a partire dalle 19:30 e sulle gobbe dello Snow Park di Livigno lo spettacolo non mancherà di certo per la massimizzazione della propria prestazione. 19.05 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara maschile del Big Air, specialità di sci freestyle in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air maschile Olimpiadi in DIRETTA: Miro Tabanelli a caccia del pass per la finale. Si comincia alle 19.30

Miro Tabanelli gareggia oggi nel Big Air maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinto dal desiderio di conquistare un posto in finale.

Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.