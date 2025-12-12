Matrimoni vip 2026 | le coppie più attese e quelle ancora top secret

Nel 2026, i matrimoni delle celebrità attirano grande attenzione, tra attese, indiscrezioni e sorprese. Le coppie più attese si preparano a vivere momenti unici, mentre alcuni eventi rimangono ancora top secret. Questo anno si preannuncia ricco di emozioni, con celebrazioni che resteranno impresse nella memoria di fan e appassionati di gossip.

Chi si prepara al grande passo sa bene che è un periodo di preparativi, ansie, ma è anche un periodo speciale di cui resterà un ricordo incredibile per tutta la vita. Anche per le coppie di vip è la stessa cosa, anzi per i più conosciuti, c’è un peso di pressione maggiore, dovuto alla popolarità e alle attenzioni mediatiche. Vediamo chi si sposa il prossimo anno, tra vip italiani e celebrity straniere. Matilde Brandi e Francesco Tafanelli – 26 gennaio 2026. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli – primavera 2026. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – 4 luglio 2026. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez – estate 2026. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Matrimoni vip 2026: le coppie più attese (e quelle ancora top secret)

HELENA E JAVIER SI SPOSANO nel 2026 #shorts #helenaprestes

Video HELENA E JAVIER SI SPOSANO nel 2026 #shorts #helenaprestes Video HELENA E JAVIER SI SPOSANO nel 2026 #shorts #helenaprestes

Cerca Video Caricamento del Video...

3 Nuovi Gialli del BarLume: Squali e Matrimoni dal 5 Gennaio I Delitti del BarLume tornano dal 5 gennaio con tre nuove storie Sky Original per i lunedì di gennaio su Sky Cinema e NOW. Stagione 13 con Il gioco delle coppie, Il matrimonio di Pasquali e La dan - facebook.com Vai su Facebook

Miley Cyrus e Maxx Morando, matrimonio in vista - La pop star si è presentata alla premiere di Avatar 3 sfoggiando un anello di fidanzamento in oro giallo e diamanti ... Lo riporta vanityfair.it

Il matrimonio costa troppo, gli sposi chiedono agli invitati di pagare il biglietto: «Avevamo due tipologie: base e vip» - «I matrimoni sono un'industria multimiliardaria in cui le coppie spesso si indebitano per un solo giorno e io volevo sfidare questa tendenza». Riporta ilmessaggero.it