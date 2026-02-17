Milano Cortina arriva Trump? Cio | Chiedete alla Casa Bianca
Donald Trump potrebbe essere a Milano per la finale di hockey, ma la Cio non conferma né smentisce. La federazione internazionale invita a rivolgersi direttamente alla Casa Bianca per chiarimenti. Nei giorni scorsi, si sono diffusi rumors su un possibile arrivo dell'ex presidente negli eventi sportivi italiani. La notizia ha acceso l'interesse tra gli appassionati, anche se ancora non ci sono notizie ufficiali sulle sue presenze.
(Adnkronos) – "Trump a Milano per la finale di hockey? E' una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca". Lo ha fatto sapere il Cio in conferenza stampa, sottolineando di "non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo", e commentando così le voci secondo cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe potuto volare presto in Italia per presenziare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver 'delegato' al vicepresidente Vance la cerimonia d'apertura di San Siro. "Non ti aspetterai davvero che commenti i movimenti dei Capi di Stato e non ti deluderò perché non lo farò", ha sottolineato il portavoce Cio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
