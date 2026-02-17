Domenica In ricorda Claudio Villa la figlia Manuela furiosa per ciò che ha visto
Manuela Villa si è scagliata contro “Domenica In” dopo aver visto l’omaggio al padre Claudio, deceduto nel 1987. La figlia del cantante ha accusato la trasmissione di aver tralasciato dettagli importanti sulla carriera del padre e di aver dato troppo spazio a ricordi lontani dalla realtà. In diretta, ha mostrato sui social le sue reazioni e alcune foto che smentiscono le rappresentazioni fatte durante la puntata. La polemica ha subito attirato l’attenzione di molti fan e curiosi, creando un dibattito acceso sui social network.
La Memoria Contesa: La Figlia di Claudio Villa Contro “Domenica In” e l’Omaggio al Padre. Una bufera mediatica si è scatenata attorno alla puntata di “Domenica In” dedicata a Claudio Villa, il celebre cantante italiano. La trasmissione, condotta da Mara Venier, ha suscitato la furia di Manuela Villa, figlia del cantante, che ha espresso pubblicamente il suo disappunto per l’omissione della sua figura e di quella del fratello Claudio Junior durante l’omaggio al padre, riaprendo una ferita legata al lungo riconoscimento della paternità. Un Ricordo Incompleto: Le Accuse di Manuela Villa. L’episodio si è consumato nella puntata del 15 febbraio 2026, durante la quale “Domenica In” ha voluto celebrare la figura di Claudio Villa attraverso filmati d’archivio, fotografie familiari e testimonianze di persone che lo hanno conosciuto.🔗 Leggi su Ameve.eu
