Manuela Villa si è sentita esclusa dal ricordo di suo padre, Claudio Villa, durante la puntata di Domenica In del 15 febbraio, e ha accusato i produttori di averla

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Manuela Villa, figlia del celebre cantante Claudio Villa, ha espresso il suo disappunto dopo la puntata di Domenica In del 15 febbraio, in cui Mara Venier ha ricordato il centenario della nascita del “Reuccio” della musica italiana. In studio erano presenti la moglie Patrizia e le figlie Andrea Celeste e Aurora, ma Manuela e suo fratello Claudio, riconosciuti legalmente come figli di Claudio Villa dal Tribunale di Roma, non sono stati menzionati. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Manuela Villa critica l’assenza dal ricordo del padre Claudio a Domenica In

Manuela Villa si è sentita trascurata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In, il 15 febbraio, e ha espresso il suo fastidio con parole dure.

Manuela Villa si è sentita profondamente disturbata ascoltando parlare di suo padre Claudio a Domenica In, perché si è sentita ignorata e trascurata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.