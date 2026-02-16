Ho provato un brivido nel sentir parlare di mio padre Claudio Villa a Domenica In Poi ribrezzo per l’indifferenza nei miei confronti e di mio fratello | Manuela Villa si sfoga
Manuela Villa si è sentita profondamente disturbata ascoltando parlare di suo padre Claudio a Domenica In, perché si è sentita ignorata e trascurata. La cantante ha scritto su Instagram che il fatto le ha provocato un brivido e un senso di rivolta, soprattutto perché si è accorta di essere stata lasciata da parte insieme a suo fratello. Manuela ha deciso di condividere il suo disappunto pubblicamente, commentando anche il modo in cui sono stati trattati loro e la memoria del padre.
Manuela Villa non ci sta. La figlia di Claudio ha manifestato tutto il proprio sdegno con un post su Instagram. Ma da dove arriva la delusione? Dalla puntata di ieri di “Domenica In”, andata in onda il 15 febbraio, in cui si è celebrato il 100esimo compleanno del “reuccio” della musica italiana in compagnia della vedova Patrizia Baldi, assieme alla figlie Andrea Celeste (1980) e Aurora (1981). “Era una domenica di febbraio del 2026 e d’improvviso ho provato un brivido nel sentir parlare di mio padre a Domenica in. – sono le prime parole di Manuela – Poi ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Manuela Villa ignorata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In: “Ho provato ribrezzo, basta ipocrisia e falsità”
Manuela Villa si è sentita trascurata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In, il 15 febbraio, e ha espresso il suo fastidio con parole dure.
"Non voglio polemizzare ma voglio dire basta. Non potrete mai cancellare la realtà". Manuela Villa reagisce così alla puntata di Domenica In che ha ricordato Claudio Villa senza citarla, nonostante il riconoscimento ufficiale come figlia insieme al fratello. Nel s - facebook.com facebook
