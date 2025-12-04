Al Teatro del Lido va in scena il 13 dicembre Stabat Mater

STABAT MATER di  Antonio Tarantino con  Fabrizia Sacchi regia  Luca Guadagnino  con  Stella Savino sabato 13 dicembre ore 19 Teatro del Lido   Il  Teatro del Lido  presenta  sabato 13 dicembre ore 19  Stabat Mater,  monologo scritto da  Antonio Tarantino  e messo in scena da  Luca Guadagnino, che firma la sua prima regia teatrale, con Stella Savino, sul palco Fabrizia Sacchi. Un monologo feroce e lirico che vede protagonista Maria Croce, una donna sola, emigrante del sud a Torino, che urla, vomita al mondo, soprattutto all’amore della sua vita, a Giuvà, la sua disperazione, e lo fa con grazia e sarcasmo, nel suo dialetto, in napoletano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

