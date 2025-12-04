Al Teatro del Lido va in scena il 13 dicembre Stabat Mater
STABAT MATER di Antonio Tarantino con Fabrizia Sacchi regia Luca Guadagnino con Stella Savino sabato 13 dicembre ore 19 Teatro del Lido Il Teatro del Lido presenta sabato 13 dicembre ore 19 Stabat Mater, monologo scritto da Antonio Tarantino e messo in scena da Luca Guadagnino, che firma la sua prima regia teatrale, con Stella Savino, sul palco Fabrizia Sacchi. Un monologo feroce e lirico che vede protagonista Maria Croce, una donna sola, emigrante del sud a Torino, che urla, vomita al mondo, soprattutto all’amore della sua vita, a Giuvà, la sua disperazione, e lo fa con grazia e sarcasmo, nel suo dialetto, in napoletano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
