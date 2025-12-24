Influenza in crescita in Veneto | casi ai massimi stagionali aumentano ricoveri e pressione sugli ospedali
L’influenza accelera in Veneto. Nelle ultime settimane si stanno registrando un incremento marcato dei casi, in linea con l’andamento nazionale. A certificarlo è la Sorveglianza Integrata dei Virus Respiratori, RespiVirNet, che coinvolge medici di famiglia, pediatri e strutture ospedaliere. Nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
