Dirigente cancella docente precario dalle GPS dovrà risarcire 16mila euro

Il Tribunale di Napoli Nord ha deciso che la dirigente dell’istituto Morano di Caivano dovrà pagare circa 16mila euro a un docente precario. La causa nasce dal fatto che la dirigente ha cancellato il suo nome dalle GPS, le graduatorie provinciali. La sentenza mette in luce come, in alcuni casi, le scuole devono rispettare i diritti dei docenti anche nelle decisioni sulla loro posizione. La vicenda si è conclusa con il risarcimento, e ora si attende di capire se ci saranno altre conseguenze per l’istituto.

Il Tribunale civile di Napoli Nord ha condannato la dirigente scolastica dell’istituto Morano di Caivano al risarcimento di un docente per circa 16mila euro. La somma è stata riconosciuta come perdita del vantaggio economico legata al depennamento dell’insegnante dalle graduatorie per le supplenze. Il provvedimento era stato adottato dalla dirigente ma successivamente giudicato illegittimo dallo stesso tribunale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Nicola Scudiero Frasi denigratorie ad un docente: condannato l'ex assessore, dovrà risarcire 30mila euro Docente depennato dalle graduatorie per le supplenze: la preside della fiction condannata a pagare 16mila euro La preside Eugenia Carfora è stata condannata a pagare 16 mila euro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nicola Scudiero Argomenti discussi: Scuola, la preside cancella il docente precario dalla graduatoria d’Istituto: dovrà risarcirlo con 10 stipendi, per il giudice ha agito con superficialità; Dirigente cancella docente precario dalle GPS, dovrà risarcire 16mila euro. Scuola, la preside cancella il docente precario dalla graduatoria d’Istituto: dovrà risarcirlo con 10 stipendi, per il giudice ha agito con superficialitàI dirigenti scolastici dovrebbero fare molta attenzione a cancellare un supplente dalle graduatorie d’Istituto, soprattutto se la motivazione dell’esclusione è dubbia. I sempre più ricorrenti e probab ... tecnicadellascuola.it Ferie non godute e precariato: Anief vince a Busto Arsizio, docente recupera oltre 1.700 euroIl Tribunale di Busto Arsizio, accogliendo un ricorso Anief, ha riconosciuto a una docente precaria 1.732 euro per ferie non godute. Il giudice ha stabilito che, senza un invito formale del dirigente ... orizzontescuola.it I dirigenti scolastici dovrebbero fare molta attenzione a cancellare un supplente dalle graduatorie d'Istituto, soprattutto se la motivazione dell'esclusione è dubbia. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.