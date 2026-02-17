Il decreto legge Milleproroghe arriverà in Aula alla Camera venerdì 20 febbraio alle 13. La decisione è stata presa per permettere ai deputati di discutere e approvare le proroghe di diverse scadenze amministrative. La riunione si svolgerà in un momento in cui molte amministrazioni locali attendono chiarimenti su alcuni termini di legge.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il decreto legge Milleproroghe approderà nell'Aula della Camera venerdì prossimo, 20 febbraio, a partire dalle 13. Alle 14.30 verrà posta la fiducia, che verrà votata lunedì 23, con dichiarazioni di voto a partire dalle 12.20 e inizio della chiama alle 14. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Dl Milleproroghe: in Aula venerdì 20, lunedì voto fiducia**

