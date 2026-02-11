Dl Ucraina al via la chiama per il voto fiducia in aula Camera

Questa mattina, l’aula della Camera ha aperto le operazioni di voto sul dl Ucraina. I deputati stanno esprimendo le loro preferenze attraverso un appello nominale, in un’assemblea che si prepara a decidere se il governo può contare sulla fiducia dell’aula. La seduta è iniziata senza ritardi e i lavori proseguono con l’attenzione di tutti puntata su questo passaggio chiave.

Roma, 11 feb. (askanews) – Sono iniziate, nell’aula della Camera, le operazioni di voto, per appello nominale, sul voto di fiducia posto dal governo sul dl Ucraina. La prima chiama è partita dalla lettera C. L’esito dovrebbe arrivare verso le 14.45-15.00. Seguiranno il question time con i ministri Tajani, Roccella e Urso. Mentre alle ore 16.15 si terrà la commemorazione dell’ex ministro Luigi Nicolais. Il seguito dell’esame del dl Ucraina riprenderà alle ore 16.45 con le votazioni sugli ordini del giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Dl Ucraina Camera Decreto Ucraina, in corso il voto alla Camera, Vannacciani: "Sì alla fiducia al governo, no al dl su invio di nuove armi" - DIRETTA Oggi alla Camera si decide il futuro del decreto sull’Ucraina. Dl Ucraina, fiducia Camera domani dalle 13.30. Voto finale atteso in serata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Dl Ucraina Camera Argomenti discussi: Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Vannacciani al test del governo sulla fiducia al dl Ucraina; Dl Ucraina: via libera dalle commissioni Difesa ed Esteri della Camera; DL Ucraina, governo verso la fiducia: la sfida dei 'vannacciani' alla Lega. Dl Ucraina, al via la chiama per il voto fiducia in aula CameraRoma, 11 feb. (askanews) - Sono iniziate, nell'aula della Camera, le operazioni di voto, per appello nominale, sul voto di fiducia posto dal ... notizie.tiscali.it Dl Ucraina, via libera a fiducia con 207 sìRoma, 11 feb. (askanews) - Via libera dell'aula della Camera alla fiducia sul dl Ucraina. I sì sono stati 207, i no 119 e le astensioni 4.L'esame ... notizie.tiscali.it Il cardinale Schönborn: “Quella di Putin contro l'Ucraina è una guerra di annientamento”. L'arcivescovo emerito di Vienna chiama a raccolta la Chiesa per la difesa di Kyiv. Di @matteomatzuzzi x.com "Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimonia pe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.