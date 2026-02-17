Dl Bollette ultimi confronti si fa strada la linea lombarda

Durante le ultime discussioni sul Decreto Energia, la proposta lombarda ha guadagnato terreno e comincia a influenzare il percorso del provvedimento. La regione ha presentato un piano concreto per ridurre i costi energetici, spingendo i rappresentanti nazionali a riconsiderare alcune scelte. In particolare, si sono intensificati i confronti tra i vari comitati per trovare un accordo che tenga conto delle esigenze locali.

Nel bel mezzo della bagarre sul Decreto Energia la linea lombarda si impone in parte sull'iter di approvazione delle misure taglia bollette. E dopo un vertice a Palazzo Chigi - al quale erano presenti i leader Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti - il governo ha deciso di limare alcuni aspetti critici prima del Consiglio dei ministri di domani. Secondo quanto riferiscono fonti di centrodestra restano alcuni aspetti da aggiustare, relativi soprattutto all'articolo 3 del provvedimento, che nella bozza trapelata negli ultimi giorni prevedeva «Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese».