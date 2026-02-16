Dl Bollette Ebs | Biomasse solide infrastruttura strategica

L’Ebs ha denunciato che il decreto bollette minaccia le biomasse solide, un settore chiave per l’energia rinnovabile in Italia. La normativa rischia di bloccare investimenti già programmati in impianti che forniscono energia pulita a molte regioni del paese. Questa decisione potrebbe rallentare la crescita di una fonte energetica fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio.

Biomasse Sotto Pressione: Il Dl Bollette Mette a Rischio un Pilastro della Transizione Energetica Italiana. Il governo italiano è al bivio su un tema cruciale per il futuro energetico del paese. L’associazione Energia da biomasse solide (Ebs) ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla possibile riduzione dei Prezzi minimi garantiti (Pmg) prevista nell’ultima bozza del Dl Bollette, un intervento che potrebbe avere ripercussioni significative sulle filiere agricole e forestali, sull’occupazione e sulla sicurezza energetica nazionale. Un Settore Strategico in Bilico. A pochi giorni dalla prevista approvazione del decreto, l’allarme lanciato da Ebs apre uno scenario di incertezza per un settore considerato strategico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Luca Ebs, rappresentante del settore delle biomasse, ha spiegato che le infrastrutture per le biomasse solide sono un elemento chiave, non un costo da ridurre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.