Dite a Obama di venire a cercare in Italia | da Elly ai Verdi gli extraterrestri son tutti qua

Barack Obama ha affermato che gli alieni esistono, un fatto che ha sorpreso molti. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui diversi gruppi ambientalisti, tra cui Elly e i Verdi, chiedono chiarimenti sulla presenza di oggetti non identificati in Italia. Obama invita a cercare gli extraterrestri proprio nel nostro paese, sottolineando come alcuni avvistamenti recenti abbiano attirato l’attenzione di esperti e appassionati.

Se lo dice l’ex uomo più potente della Terra è certo, certissimo, anzi probabile. Gli alieni esistono, parola di Barack Obama. E probabilmente anche lui lo è, autore della più clamorosa impresa extraterrestre di aver portato a casa il Premio Nobel per la pace e in contropartita nel suo mandato si è dato da fare guerreggiando qua e là fuori dalla porta di casa e salvando pure l’immacolata considerazione. Nessuno prima di lui, nessuno dopo, e Donald Trump sta ancor a chiedersi come mai, pur avendo imposto la Pax Americana in setteotto conflitti, continuino a considerarlo bellicoso e dal caratterino ribelle come il ciuffo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il ex presidente americano Barack Obama ha affermato che potrebbe esserci vita oltre la Terra, alimentando le teorie sugli alieni.

