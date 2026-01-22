Milinkovic Savic svela | Voglia di vincere a Napoli? Certo siamo tutti qua per vincere Mio fratello? Un po’ gli manca l’Italia…
Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, ha condiviso le sue impressioni sulla stagione e sulle sfide future. Rispondendo a una domanda sulla voglia di vincere a Napoli, ha sottolineato l’impegno generale della squadra. Ha anche menzionato il suo rapporto con il fratello, evidenziando che gli manca un po’ l’Italia. Le sue parole riflettono la determinazione e il legame con le proprie radici, elementi importanti nel contesto sportivo.
Milinkovic-Savic: «A Napoli per vincere. Mi sento un difensore aggiunto»Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, condivide le sue impressioni sulla stagione e il ruolo che ricopre in squadra.
Leggi anche: Estigarribia svela: «Quando giocavamo in casa eravamo sicuri di vincere. Dopo quella partita ci siamo detti ‘Possiamo davvero vincere lo Scudetto’». Poi il messaggio a Chiellini
AURA MILINKOVIC SAVIC #rigore #napoli #milinkovicsavic #napolicagliari
Milinkovic-Savic e la carica per Juve-Napoli: Ero un attaccante egoista, poi...L’intervista durante l'esclusivo format di interviste di DAZN anticipa l’attesissima sfida tra bianconeri e azzurri ... tuttosport.com
Vanja Milinkovic-Savic: È uno spogliatoio fantastico, pieno di leader, di gente che dà tutto anche se non gioca. Qui ci sono campioni veriVanja Milinkovic-Savic ha raccontato a DAZN il suo percorso, le ambizioni con il Napoli di Antonio Conte Se vuoi diventare un portiere di alto livello devi controllare tutto. Nel calcio moderno devi ... 100x100napoli.it
"Non sono nato per parare, ma per segnare": così Vanja Milinkovic Savic si racconta, in MySkills su Dazn, in vista di Juventus-Napoli. #ANSA - facebook.com facebook
Non vorremmo essere in porta contro Vanja Milinkovic-Savic MySkills, ora su #DAZN @easportsfcit x.com
