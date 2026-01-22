Milinkovic Savic svela | Voglia di vincere a Napoli? Certo siamo tutti qua per vincere Mio fratello? Un po’ gli manca l’Italia…

Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, ha condiviso le sue impressioni sulla stagione e sulle sfide future. Rispondendo a una domanda sulla voglia di vincere a Napoli, ha sottolineato l’impegno generale della squadra. Ha anche menzionato il suo rapporto con il fratello, evidenziando che gli manca un po’ l’Italia. Le sue parole riflettono la determinazione e il legame con le proprie radici, elementi importanti nel contesto sportivo.

