Distrutto il Teatro Sannazzaro l' incendio iniziato dal tetto | il tempio di Luisa Conte ridotto in cenere

Alle prime luci dell’alba, un incendio ha avvolto il Teatro Sannazzaro di Napoli, distruggendo il tetto e lasciando il teatro in rovina. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, provocando danni irreparabili alla struttura, conosciuta come il tempio di Luisa Conte. La nipote dell’attrice, Lara Sansone, si trova ora ad affrontare questa perdita improvvisa.
Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazzaro di Napoli. Un incendio divampato alle prime luci dell'alba ha ridotto in cenere il tempio di Luisa Conte, oggi portato avanti dalla nipote Lara Sansone. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite dal tetto e si sarebbero propagate nel teatro e anche nelle abitazioni circostanti. Al momento sarebbero una quindicina le famiglie sgomberate dalle proprie case. Adesso, la situazione è sotto controllo. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, oltre a Polizia di stato e polizia locale. Sia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che il prefetto Michele di Bari si sono recati sul luogo dell'incendio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un incendio divampato nella notte a Napoli ha causato enormi danni al teatro Sannazaro e ha reso inagibili diversi edifici vicini, mentre alcune persone sono state intossicate dalle fiamme.
Un incendio ha devastato il Teatro Sannazzaro di Napoli, in via Chiaia, facendo crollare la cupola e lasciando la proprietaria Lara Sansone molto commossa.
Incendio al teatro Sannazaro, è completamente distrutto. Manfredi: Aiuteremo a ricostruireIl sindaco di Napoli assicura: Faremo di tutto per aiutare la famiglia a ricostruire. Già sentiti Fico e Giuli: Ci sarà massima cooperazione istituzionale
Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: crollata la cupola. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuatiSpaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino.
Incendio a Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro. Alcune persone intossicate per il fumo. Vigili del fuoco sul posto (ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro.