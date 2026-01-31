Un poliziotto è stato preso di mira durante un corteo a Torino. Le immagini mostrano manifestanti a volto coperto che circondano l’agente e lo colpiscono con calci e pugni. L’episodio è avvenuto ieri, durante la protesta per Askatasuna, e il video ha rapidamente circolato sui social, suscitando scalpore.

Torino, 31 gennaio 2026 – Un video choc in cui si vede un poliziotto accerchiato da manifestanti a volto coperto e preso a calci e pugni a Torino, durante il corteo per Askatasuna, ha fatto il giro del web. Nel video, la cui autenticità sembrerebbe confermata, si vede un agente del reparto mobile rimasto isolato e colpito ripetutamente mentre si trova a terra, mentre erano in corso i violenti scontri per il corteo di Torino. L’agente è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. Nel video si vedono una decina di antagonisti che si avvicinano al poliziotto e lo colpiscono con calci, pugni e un martello, puntandogli contro anche una luce laser verde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torino, poliziotto accerchiato e preso a calci e pugni. Le immagini choc

